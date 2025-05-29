Даже либеральные и русофобские СМИ вынуждены признавать некоторый разворот части американского общества в сторону традиционных ценностей и русофилии, который произошел в последние годы и о котором говорили русские публицисты.
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