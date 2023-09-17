Страна и люди

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"Действуют не по методичке" - Британцы назвали российскую армию "неправильной", повторив ошибку немцев

"Действуют не по методичке" - Британцы назвали российскую армию "неправильной", повторив ошибку немцев

Стоило нам услышать гениальный совет от Германии об объезде минных полей Российской Федерации (может быть, сразу и «перескочить» предложил бы?), как Европой был совершен очередной «отжиг».

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну, то, что российская армия воюет не по британским (или американским) методичкам, говорит лишь о том, что это британцы (и американцы, и вообще НАТОвцы) воевать, именно воевать, а не уничтожать население, не умеют. Если бы Россия воевала по их методичкам, то уже давно бы на месте США был бы пролив им. Сталина, а  Ла-Манш потерял бы свою актуальность, поскольку нечего было бы пролив&#39;ать. Так что британцам, да и прочим НАТОвцам, следует радоваться, что российские войска &quot;действуют не по методичке&quot;, и молиться на Россию.
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