"Действуют не по методичке" - Британцы назвали российскую армию "неправильной", повторив ошибку немцев

НП

Наталья Павлова

Ну, то, что российская армия воюет не по британским (или американским) методичкам, говорит лишь о том, что это британцы (и американцы, и вообще НАТОвцы) воевать, именно воевать, а не уничтожать население, не умеют. Если бы Россия воевала по их методичкам, то уже давно бы на месте США был бы пролив им. Сталина, а Ла-Манш потерял бы свою актуальность, поскольку нечего было бы пролив'ать. Так что британцам, да и прочим НАТОвцам, следует радоваться, что российские войска "действуют не по методичке", и молиться на Россию.