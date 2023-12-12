«Магнит» стал крупнейшим ритейлером России по количеству торговых площадей

Торговая площадь магазинов «Магнита» превысила 10 млн квадратных метров. Таким образом, «Магнит», который является крупнейшим в России ритейлером по числу торговых точек, также стал первой компанией, достигшей этой отметки.
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