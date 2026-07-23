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Мировые цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель

Мировые цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель

Мировые цены на нефть продолжают расти — стоимость марки Brent приближается к 100 долларам за баррель, чему способствуют сообщения об атаках йеменских хуситов на танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе, а также продолжающаяся блокада Ормуза на фоне обострения иранского конфликта.

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