Мировые цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель

Мировые цены на нефть продолжают расти — стоимость марки Brent приближается к 100 долларам за баррель, чему способствуют сообщения об атаках йеменских хуситов на танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе, а также продолжающаяся блокада Ормуза на фоне обострения иранского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии