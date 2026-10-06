Оман станет восьмым акционером ЕАБР после соглашения с Минфином

Евразийский банк развития и Министерство финансов Омана 6 октября подписали соглашение об условиях работы банка в этой стране, что открывает Оману путь к статусу восьмого акционера ЕАБР и первого участника из региона Персидского залива.
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