РЖД работает над посадкой в поезд по QR-коду. Для этого готовят соответствующий закон

РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода из приложения ГосуслугКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД, в настоящее время идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента.
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