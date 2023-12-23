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РЖД работает над посадкой в поезд по QR-коду. Для этого готовят соответствующий закон

РЖД работает над посадкой в поезд по QR-коду. Для этого готовят соответствующий закон

РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода из приложения ГосуслугКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД, в настоящее время идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента.

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