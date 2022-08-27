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Гидрометцентр: в Москве объявлен оранжевый уровень опасности погоды

Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве. Информация следует из данных прогностической карты гидрометеорологических предупреждений на сайте ГНЦ РФ.

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