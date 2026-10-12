ЦИТО представляет цифровые решения для протезирования и реабилитации на ВНОТ-2026

Фото: Центр инноваций в травматологии и ортопедии Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО Госкорпорации Ростех) представляет современные цифровые решения в области протезирования и реабилитации на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ-2026).