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ЦИТО представляет цифровые решения для протезирования и реабилитации на ВНОТ-2026

ЦИТО представляет цифровые решения для протезирования и реабилитации на ВНОТ-2026

Фото: Центр инноваций в травматологии и ортопедии Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО Госкорпорации Ростех) представляет современные цифровые решения в области протезирования и реабилитации на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ-2026).

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