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Закон, порядок, государство

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В Сочи направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при трудоустройстве

Следственной частью СУ УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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