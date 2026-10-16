С 19 октября в рубрике «Классное время» на телеканале «КиноМульт» выйдет сериал «Своя команда». По будням в 16:30 зрителей ждёт история о школьной жизни, баскетболе, дружбе и первых трепетных чувствах.
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