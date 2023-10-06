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"Что бы сказал отец": Максим Никулин опубликовал поздравление, после которого, вопросов больше чем ответов

"Что бы сказал отец": Максим Никулин опубликовал поздравление, после которого, вопросов больше чем ответов

Politiki.net   На этот раз, "отличиться", со знаком минус умудрился - сын прославленного советского актера, любимца десятков миллионов наших граждан Юрия Никулина - Максим Никулин Директор Цирка на Цветном бульваре.

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Комментарии
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Андрей
цирк на Цветном &quot;подарили&quot; Юрию Никулину , а теперь сливки снимает его сын. Надо бы вернуть цирк России.
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8 час.

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