Для кадетов миллеровского казачьего техникума провели мастер-класс по кожевенному делу

Для кадетов казачьего техникума провели мастер-класс по кожевенному делу в рамках реализации федеральной программы «Пушкинская карта», который провел мастер Руслан Цыбенко с кадетами Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума.
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