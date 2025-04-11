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Саудовская Аравия сообщила об обнаружении новых запасов углеводородов

Саудовская Аравия сообщила об обнаружении новых запасов углеводородов

Саудовская Аравия сообщила об обнаружении новых запасов углеводородов Татьяна АрестоваВ Саудовской Аравии зафиксирован значительный прирост разведанных запасов углеводородов – было обнаружены месторождения (8 шт) и резервуары (6 шт).

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