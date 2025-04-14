Портрет Магомаева появился на подстанции в Лианозове

Образ легендарного певца появился на Абрамцевской улице. «Благодаря сотрудничеству единой теплоснабжающей организации Москвы ПАО «МОЭК» на стенах подстанции на Абрамцевской улице появился портрет Муслима Магомаева и строки из его песни о столице «Лучший город Земли», – сообщает портал mos.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии