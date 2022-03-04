Астрономия с Ауриэль Как китайцы вырастили первый зелёный росток на Луне Ещё в январе 2019 года на Луну прибыла автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-4", которая сейчас является настоящим рекордсменом среди всех аппаратов, когда-либо исследовавших наш спутник, и, пожалуй, самое главное достижение этой программы, о котором, кстати, не так часто говорят, - это первый зелёный росток, который удалось вырастить на Луне!Сама миссия состоит из посадочного модуля и лунохода "Юйту-2", что в переводе с китайского означает "Нефритовый заяц", а также ретрансляционного спутника Цюэцяо, запущенного в точку Лагранжа L2, который необходим для поддержания связи с лунными аппаратами и Землей.