Goldman Sachs: мировая судоходная отрасль находится на грани краха

Ситуация на мировом глобальном рынке морских перевозок вышла из-под контроля и близка к краху. Долгое состояние кризиса – приблизительно с начала текущего года – подвело черту под невероятно успешными двумя предыдущими годами.
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