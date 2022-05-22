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Родители Зеленского получили израильское гражданство (у самого кровавого клоуна — британское)

Родители Зеленского получили израильское гражданство (у самого кровавого клоуна — британское)

В конце апреля опубликована информация о том, что комик-наркофюрер Владимир Зеленский (ключевой владелец ООО "Студия Квартал-95" - компании по производству аудиовизуального контента, осуществлению концертной деятельности и отмывке денег олигарха Игоря "Бени" Коломойского) и его супруга Елена Зеленская/Кияшко (совладелец ООО "Студия Квартал-95" и совладелец ООО "Зелари Фиш", занимающейся переработкой и консервированием рыбы), а также руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк и члены их семей получили британское гражданство.

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