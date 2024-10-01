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Царьград

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Вице-премьер Чернышенко: Власти Ирана давали нам пролет в безопасной зоне

Вице-премьер Чернышенко: Власти Ирана давали нам пролет в безопасной зоне

Глава правительственной делегации России Дмитрий Чернышенко объяснил посадку направлявшегося в Катар спецборта летного отряда «Россия» в Минеральных водах.

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