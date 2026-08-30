Депутат Журавлёв высказался о возможности применения ВС РФ ядерного оружия

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв, лидер списка партии «Родина» высказался о возможности применения ядерного оружия.
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Смешно, когда такие депутаты начинаю вещать о вещах, к которым никакого отношения не имеют.