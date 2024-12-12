Рогов: российские военные вошли в село Шевченко в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил агентству РИА Новости, что российские военнослужащие вошли в село Шевченко в ДНР, которое расположено западнее города Курахово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии