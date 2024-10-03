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На Ямале департамент два года увольнял часто болеющую чиновницу

На Ямале департамент два года увольнял часто болеющую чиновницу

Из правительства Ямала за утрату доверия увольняют сотрудницу департамента имущественных отношений. Сегодня прокуратура ЯНАО официально сообщила, что департамент должен внести такую формулировку в трудовую книжку сотрудницы, а также внести её фамилию в федеральный реестр лиц, уволенных по утрате доверия.

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