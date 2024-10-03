На Ямале департамент два года увольнял часто болеющую чиновницу

Из правительства Ямала за утрату доверия увольняют сотрудницу департамента имущественных отношений. Сегодня прокуратура ЯНАО официально сообщила, что департамент должен внести такую формулировку в трудовую книжку сотрудницы, а также внести её фамилию в федеральный реестр лиц, уволенных по утрате доверия.
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