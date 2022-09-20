Богатства британской монархии. Кому они теперь достанутся?

Но в прошлом году Forbes оценил личное состояние королевы в 500 млн долл. Это коллекция драгоценностей — около 300 брошей, серёг, колец, а также произведения искусства, инвестиции и 2 резиденции — замок Балморал в Шотландии и Сандрингемский дом в Норфолке.