Богатства британской монархии. Кому они теперь достанутся?

Но в прошлом году Forbes оценил личное состояние королевы в 500 млн долл. Это коллекция драгоценностей — около 300 брошей, серёг, колец, а также произведения искусства, инвестиции и 2 резиденции — замок Балморал в Шотландии и Сандрингемский дом в Норфолке.
Популярные статьи
- «Первобытная русофобия» от президента Дуды: Русские должны выплатить полякам репарации за свой террор
- Ударные дроны «Герань-2» в вечернее и ночное время поразили очередные объекты противника в Одессе
- Столтенберг: После проведения референдумов Россия заявит, что её территорию атакуют с применением оружия НАТО
Свежие комментарии