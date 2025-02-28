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Суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-212» на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-212» на 30 тысяч рублей

По громкому делу о разливе мазута на черноморском побережье вынесено новое судебное решение. Владельцев танкера «Волгонефть-212», который разломился пополам и полностью затонул, оштрафовали за нарушение технических регламентов.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
дурдом.
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19 час.
Василий Баранов
А что? Справедливо же!!! Действительно предпринимателя обидели, раз кассацию подаёт на 30 000 рублей!! Откуда олигарху их взять? Откуда у него такие деньги? Обанкротится же!!! Понимать нужно!!! И нужно обоим владельцам помощь из бюджета по миллиарду выдать. Потратились поди на взятки и адвокатов.... И бесплатную путёвку - нервы полечить... в Магадан... Эх, Сталина на вас нет. Вот и чернят сегодня и  был для них  плохой Иосиф Виссарионович, потому что не позволил бы издеваться над здравым смыслом.... Сегодня чиновник рулит....
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19 час.
саша пупкин
Пиздец какой-то))0 А там скидка в течении месяца есть???)))
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13 час.
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