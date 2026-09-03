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Происшествия

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В Республике Бурятия вынесен приговор судоводителю, по вине которого погибли пять человек

В Республике Бурятия вынесен приговор судоводителю, по вине которого погибли пять человек

Собранные следственными органами Восточного МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего местного жителя.

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