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«Брат» по ту сторону объектива. Откуда взяли знаменитый свитер Сергея Бодрова и другие интересные факты о съемках фильма

«Брат» по ту сторону объектива. Откуда взяли знаменитый свитер Сергея Бодрова и другие интересные факты о съемках фильма

Прошло уже немало лет, а популярный в 90е годы фильм «Брат» до сих пор пересматривают. Удивительно, что картины стала невероятно успешной, а ведь в то время ни актеры ни режиссер Алексей Балабанов не верили в такой оглушительный успех фильма.

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