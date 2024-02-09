Байден резко ответил на замечание о его плохой памяти

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Джо Байден весьма резко ответил на замечание о своей плохой памяти, когда выступал на тему доклада спецпрокурора Роберта Хёра, занимающегося расследованием о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.
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