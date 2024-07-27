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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» разместит на шортах рекламу дезинфицирующего средства Medusa. Клуб получит 15 млн евро за 3 сезона

«Барса» разместит на шортах рекламу дезинфицирующего средства Medusa. Клуб получит 15 млн евро за 3 сезона

На шортах каталонского клуба разместят логотип дезинфицирующего средства Medusa. Компания базируется в Объединенных Арабских Эмиратах.

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