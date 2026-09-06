"Известия": самозанятые сравнялись со штатными работниками по росту доходов

Доходы самозанятых стали увеличиваться теми же темпами, что и заработные платы штатных сотрудников. Об этом пишет газета «Известия».
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