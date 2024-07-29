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Серфинг, Олимпиада 2024 в Париже: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

На Олимпиаде 2020 дебютировал серфинг. На летней Олимпиаде 2024 года соревнования пройдут на побережье Теахупоо, на острове Таити во Французской Полинезии.

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