Морские грузоперевозки из КНР в США уменьшились на 40% из-за роста пошлин

Объем морских грузоперевозок из Китая в США сократился на 40% на фоне взаимных тарифов. С таким заявлением выступил руководитель швейцарского подразделения международной транспортно-логистической компании Kühne + Nagel Маттиас Вольф в интервью SRF.
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