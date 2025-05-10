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Газета.ру

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Морские грузоперевозки из КНР в США уменьшились на 40% из-за роста пошлин

Морские грузоперевозки из КНР в США уменьшились на 40% из-за роста пошлин

Объем морских грузоперевозок из Китая в США сократился на 40% на фоне взаимных тарифов. С таким заявлением выступил руководитель швейцарского подразделения международной транспортно-логистической компании Kühne + Nagel Маттиас Вольф в интервью SRF.

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