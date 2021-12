Японец Юсаку Маэдзава рассказал, чем займется во время своего путешествия в космос. Большую часть заданий для него придумали пользователи на сайте проекта 100 things you want MZ to do in space (100 вещей, которые ты хочешь, чтобы Маэдзава сделал в космосе).