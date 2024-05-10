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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Демидов говорит всему окружению, скаутам, клубам НХЛ, что точно уедет после этого сезона». Шевченко о фаворите драфта НХЛ-2024

Нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ ранее заявил, что настроен доиграть контракт в России: «Буду рад любой возможности проявить себя в КХЛ.

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