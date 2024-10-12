Лицензии США на операции с Мосбиржей и ее "дочками" истекли

Две лицензии Минфина США, которые допускали операции американских лиц с Мосбиржей и ее "дочками", Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ), истекли в субботу, 12 октября.
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