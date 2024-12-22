El Pais: Трамп посоветовал Зеленскому готовиться к завершению конфликта

В западном политическом пространстве продолжаются дискуссии о завершении конфликта на Украине. Решение вопроса осложняется требованиями Владимира Зеленского, отсутствием консенсуса между союзниками по НАТО по ряду ключевых вопросов, пишет El Pais.
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