El Pais: Трамп посоветовал Зеленскому готовиться к завершению конфликта

Политика как она есть

В западном политическом пространстве продолжаются дискуссии о завершении конфликта на Украине. Решение вопроса осложняется требованиями Владимира Зеленского, отсутствием консенсуса между союзниками по НАТО по ряду ключевых вопросов, пишет El Pais.