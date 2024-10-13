«Черные списки» для бизнес-клубов и объединений предпринимателей: рекомендации для эффективного использования

В настоящее время бурно развиваются бизнес-клубы и объединения предпринимателей. Одним из направлений демонстрации практической полезности такого рода объединений становится создание специальных «черных списков» для воздействия на недобросовестных контрагентов.
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