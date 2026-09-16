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Газета.ру

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ФАС предлагает запретить энергетикам заниматься майнингом криптовалюты

ФАС предлагает запретить энергетикам заниматься майнингом криптовалюты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует запретить производителям электроэнергии выполнять функции операторов инфраструктуры для майнинга криптовалют.

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