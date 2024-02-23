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Сергей Безруков чуть не стал жертвой мошенников: использовали голос Хабенского

Сергей Безруков чуть не стал жертвой мошенников: использовали голос Хабенского

Телефонное мошенничество и «разводы» в мессенджерах в России вышли на новый уровень. То, что дельцы научились имитировать голос человека, подтвердил Сергей Безруков, которого дельцы избрали в качестве очередной «жертвы».

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