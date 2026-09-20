О результатах выборов в Государственную Думу

Помните, я в начале года писал, что 2026 – год субъектный?По результатам выборов Путин сохранил субъектность, все остальные ее или потеряли, или так и не приобрели.
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