Слово и дело

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«Реал» победил «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

«Реал» победил «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Футболисты испанского «Реала» обыграли английский «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:0.

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