Заливной пирог из яблок за 15 минут. Проще не придумать

Быстрый, простой и невероятно вкусный пирог, который готовится прямо на плите. Без духовки, без сложных манипуляций — идеален для занятых будней или когда хочется чего-то сладкого к чаю уже через 15 минут.
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