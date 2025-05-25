Steak Lovers
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Steak Lovers

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Заливной пирог из яблок за 15 минут. Проще не придумать

Заливной пирог из яблок за 15 минут. Проще не придумать

Быстрый, простой и невероятно вкусный пирог, который готовится прямо на плите. Без духовки, без сложных манипуляций — идеален для занятых будней или когда хочется чего-то сладкого к чаю уже через 15 минут.

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