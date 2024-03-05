Съемный труд: нужна ли молодым семьям ипотека

После объявления президентом Владимиром Путиным запуска нацпроекта «Семья» в Госдуме предложили включить в программу в качестве меры помощи молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставление социального жилья.
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