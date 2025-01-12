Гараж китайского перекупа

В прошлом году мы уже касались темы отечественных перекупов, когда какой-нибудь Audi с пробегом 400 тысяч километров, который пережил затопление, продается в виде практически нового автомобиля с пробегом 40 тысяч.
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