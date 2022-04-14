Вгудок

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    РЖД государственная компания с приватизированными кассами, привет от сбежавшего Чубайса и покойного ЕБН!Междоусобная граж...
  • Игорь Кошетов
    Да НЕ НАДО гадать, найдется ли место тем компаниям, которые сейчас сваливают, а потом ЗАХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ обязательно. ...Siemens забыл про...
  • Александр Созинов
    Очень удивился, когда узнал, что в наших локомотивах нет простых удобств. Для любого автодальнобойщика привычны конди...Дилетанты обещают...

Бабки, банки, РЖД. Кредитные организации могут потребовать с монополии 200 млрд из-за западных санкций

Бабки, банки, РЖД. Кредитные организации могут потребовать с монополии 200 млрд из-за западных санкций

Ряд кредитных договоров холдинга с банками предполагает ковенанты (в юридической документации договорное обязательство совершить определённые действия или воздержаться от определённых действий), позволяющие досрочно требовать погашения задолженности в случае наложения на компанию санкций, следует из отчётности монополии по МСФО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх