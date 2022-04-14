Бабки, банки, РЖД. Кредитные организации могут потребовать с монополии 200 млрд из-за западных санкций

Ряд кредитных договоров холдинга с банками предполагает ковенанты (в юридической документации договорное обязательство совершить определённые действия или воздержаться от определённых действий), позволяющие досрочно требовать погашения задолженности в случае наложения на компанию санкций, следует из отчётности монополии по МСФО.