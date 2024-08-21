Эксперт Ляндау объяснил, грозит ли России дефицит одежды и обуви

МОСКВА, 21 августа, ФедералПресс. В России существуют трудности с произведением значительных объемов определенных товаров высокого качества и по себестоимости, позволяющей предприятиям получать нормальную прибыль.
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