ГИБДД Забайкалья: четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Амур»

Трагедия произошла ночью 5 ноября на федеральной автодороге «Амур» в Могочинском районе Забайкальского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В кино Сухоруков сказал: "Вы нам ещё за Севастополь ответите!" А теперь послушайте, что он говорит в жизни
- Лавров предупредил Турцию. Не послушали. Суда на дне Чёрного моря: "Мощнейшие удары по Одессе". Потери для НАТО катастрофичны
- Произошла громкая отставка - люди захлопали в ладоши: Цыганский скандал в Коркино вышел на новый уровень
Свежие комментарии