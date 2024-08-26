События по украинскому треку развиваются стремительно и беспощадно

Игорь Прийма

Автору не мешало бы поглубже вникнуть в вопрос об "отводе" беларуских войск от границы с хохляндией --- этого НЕ БЫЛО ! От границы ВРЕМЕННО было отведено ПОДКРЕПЛЕНИЕ, а основной костяк никуда не отводился и отводиться НЕ БУДЕТ, т.к. хохлам ДОВЕРИЯ НЕТ !