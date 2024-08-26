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События по украинскому треку развиваются стремительно и беспощадно

События по украинскому треку развиваются стремительно и беспощадно

    Мы с вами настолько привыкли к вялотекущему развитию ситуации, что в определённом смысле даже смирились с этим.

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Комментарии
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Игорь Прийма
Автору не мешало бы поглубже вникнуть в вопрос об &quot;отводе&quot; беларуских войск от границы с хохляндией --- этого НЕ БЫЛО ! От границы ВРЕМЕННО было отведено ПОДКРЕПЛЕНИЕ, а основной костяк никуда не отводился и отводиться НЕ БУДЕТ, т.к. хохлам ДОВЕРИЯ НЕТ !
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11 час.
АС
Анатолий Страшко
Я вообще подозреваю, что вой, поднятый здесь про отвод Бацькой войск, это провокация со стороны бандеровских блогеров. Или просто тупых срулей. Можете , читатель , взять их на заметку. Не ошибётесь.
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2 час.

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