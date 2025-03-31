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Раскрыто влияние возможного снятия санкций на экономику России

Раскрыто влияние возможного снятия санкций на экономику России

Отмена санкций окажет значительное влияние на экономику России, но скорость и масштаб эффектов будут зависеть от множества параметров, включая алгоритмы и порядок снятия ограничений, готовность иностранных инвесторов возвращаться на рынок и стратегии внутренней экономической политики, заявила управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина.

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