Маск допустил запрет устройств Apple в своих компаниях в случае интеграции ИИ

У генеративного искусственного интеллекта есть все признаки шпионской программы. Американский миллиардер Илон Маск пригрозил запретом техники Apple в своих компаниях, если первая интегрирует в свою новую операционную систему технологии OpenAI.
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