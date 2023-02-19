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Винисиуса назвали «сыном шлюхи» во время минуты молчания перед игрой с «Осасуной». Он написал: «Оскорбления продолжаются. Танцы – тоже»

Винисиуса Жуниора вновь оскорбили во время матча Ла Лиги. Во время минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии, которая прошла перед матчем «Осасуны» и «Реала» (0:2), один из болельщиков выкрикнул «Винисиус – сын шлюхи».

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