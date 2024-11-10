Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп опроверг планы взять в свою администрацию Хейли и Помпео

Трамп опроверг планы взять в свою администрацию Хейли и Помпео

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не собирается приглашать в свою администрацию ни бывшего постпреда страны при Организации Объединенных Наций Никки Хейли, ни бывшего государственного секретаря Майка Помпео.

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